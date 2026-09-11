1.6 مليون عملية تفتيش على أنشطة نقل الركاب بدبي خلال النصف الأول

واصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير منظومة الرقابة والتفتيش على أنشطة نقل الركاب، مسجّلة ارتفاعاً في كفاءة وفاعلية التفتيش الميداني خلال النصف الأول من عام 2026، بما أسهم في تعزيز مستويات الامتثال والسلامة والحد من الممارسات غير القانونية في قطاع النقل.

وأكد سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تنفذ عمليات رقابية مكثفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تعزيز الالتزام بالتشريعات والاشتراطات التنظيمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل في إمارة دبي.

وقال البلوشي: «تُظهر نتائج النصف الأول من عام 2026 التطور المستمر في كفاءة منظومة الرقابة الميدانية وفاعلية الحملات المشتركة، بما أسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز الانضباط في مختلف قطاعات النقل، خصوصاً في المواقع الحيوية ومناطق الكثافة التشغيلية، مع التركيز على مكافحة النقل غير المرخص».

وسجلت الهيئة تنفيذ أكثر من 1.6 مليون عملية تفتيش خلال النصف الأول من عام 2026 في مختلف قطاعات نقل الركاب، شملت أنشطة النقل العام ومستخدمي مرافقها، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، والحافلات المؤجرة، والنقل غير المرخص، مقارنة بـ1.5 مليون عملية خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وفيما يتعلق بالمخالفات، جرى تحرير 30 ألف مخالفة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ38 ألف مخالفة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض بلغ نحو 21 %، وهو ما يُظهر تحسُّناً في مستويات الامتثال واستمرار فاعلية الحملات التفتيشية في رصد المخالفات والحد من تكرارها.

وأسفرت الحملات المشتركة مع الإدارة العامة لأمن المطار، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن ضبط 340 مخالفة تتعلق بنقل الركاب بمركبات غير مرخصة والترويج لخدمات نقل غير قانونية، مقارنة بـ797 مخالفة خلال النصف الأول من عام 2025، بانخفاض بلغ 57 %.