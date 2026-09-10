«ويتيكس» 2026 يستشرف ملامح مستقبل المدن الذكية

تسلط الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التقنيات والحلول التي تدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة، وتجمع قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات الهندسية والاستدامة والطاقة والمياه والتحول الرقمي.

ويوفر المعرض منصة تجمع الشركات والمطورين والمهندسين ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار، لاستكشاف حلول قادرة على رفع كفاءة المباني والبنية التحتية، وخفض بصمتها الكربونية، وتعزيز قدرتها على الاستمرار، والتكيف مع التغيرات المناخية والتشغيلية.

ويأتي ذلك ضمن نطاق متنامٍ من القطاعات التي يغطيها «ويتيكس»، بما فيها المدن المستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الخضراء وغيرها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ، ومؤسس ورئيس معرض«ويتيكس»: «ترتبط القدرة على بناء مدن مستدامة ومرنة، بإمكانية تحويل الابتكارات إلى قرارات استثمارية، ومشاريع قابلة للتنفيذ، تحقق قيمة مستدامة على امتداد دورة حياة الأصول.

وقد أدركت دبي مبكراً أن تطوير مدن المستقبل يتطلب رؤية تتجاوز كفاءة المشروع عند إنشائه، إلى قدرته على مواصلة الأداء والتكيف والمحافظة على اعتماديته وقيمته الاقتصادية في بيئة سريعة التغير.

وأضاف معاليه: من خلال «ويتيكس»، نعمل على تسريع انتقال الحلول الواعدة من مرحلة التطوير والتجربة، إلى التطبيق على نطاق واسع، وتهيئة المجال لعقد شراكات مهمة، وتطوير نماذج أعمال رائدة واستثمارات كبرى تدعم هذا التحول، وتعزز التكامل بين الأولويات البيئية والاقتصادية والتشغيلية.

وحسب تقرير للهيئة، يمتد خفض البصمة الكربونية للمباني إلى ما قبل مرحلة التشغيل، ليشمل دورة حياة المبنى بكاملها، بدءاً من التصميم واختيار مواد البناء.

وتكتسب الحلول منخفضة الانبعاثات المرتبطة بالإسمنت والخرسانة والصلب، واستخدام المواد المعاد تدويرها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، أهمية متزايدة في قطاع البناء العالمي، بالتزامن مع تطوير أدوات أكثر دقة لقياس الكربون في المواد والمنشآت على امتداد دورة حياتها.

ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن مواد البناء الرئيسة، مثل الإسمنت والصلب، تمثل جزءاً رئيساً من البصمة الكربونية للقطاع، ما يعزز الحاجة إلى حلول تجمع بين الأداء الإنشائي والمتانة، وكفاءة الموارد وخفض الانبعاثات.