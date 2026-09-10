«دبي للصحافة» يفتح نافذة على إعلام المستقبل في «قمة الإعلام»

من الصحافة وصناعة المحتوى والبودكاست إلى التكنولوجيا والتدريب والاتصال الحكومي والكتب، ضمن برنامج تفاعلي واسع يشارك فيه إعلاميون وكُتّاب وخبراء ومدربون وممثلون عن نخبة من أبرز المنصات والمؤسسات الإعلامية والتكنولوجية العالمية.
واكتساب مهارات جديدة، والتواصل المباشر مع صُنّاع الإعلام والمحتوى، والتعرف إلى الأدوات والتقنيات التي تعيد اليوم تشكيل الصناعة.
وتزامناً مع احتفال جائزة الإعلام العربي هذا العام بيوبيلها الفضي، تسجل منصة النادي 25 حلقة بودكاست على مدار الأيام الثلاثة للقمة، تستضيف خلالها نخبة من الكُتّاب والمفكرين والإعلاميين الذين شكلوا جزءاً من مسيرة الإعلام العربي وتحولاته، إلى جانب أعضاء سابقين وحاليين في مجلس إدارة الجائزة.
وفائزين ضمن مختلف فئات الجائزة. وتستعيد الحوارات محطات 25 عاماً، شهدت خلالها الجائزة تجارب وشهادات شخصية ومهنية.
وتشارك في البرنامج جهات ومنصات من بينها YouTube وGoogle وTikTok وSpotify وMoniify، ووكالة VIORY للأنباء، وشبكة Euronews العالمية.
كما يشارك فريق الرؤى السلوكية البريطاني(BIT)، إحدة أبرز الجهات العالمية المتخصصة في توظيف علوم السلوك وتطبيقاتها في تطوير السياسات العامة والخدمات الحكومية. بينما تقدم أكاديمية IMI للإعلام ورشة متخصصة حول مهارات إدارة الاتصال أثناء الأزمات.
لذلك يجمع البرنامج بين المعرفة والتطبيق، ويضع الإعلاميين والمواهب الشابة وصُنّاع المحتوى في تواصل مباشر مع منصات ومؤسسات وخبرات عالمية».
فالقمة لا تكتفي باستشراف التحولات التي يشهدها الإعلام، وإنما تسعى إلى جمع الأطراف التي تصنع هذه التحولات، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل المباشر معها».
لكنه أيضاً فرصة لاستعادة جزء من ذاكرة الإعلام العربي من خلال الأشخاص الذين صنعوا هذه المسيرة وعاشوا تحولاتها. وتأتي جلسات البودكاست لتوثق تجارب وأفكاراً وشهادات تمتد عبر أجيال مختلفة».