«دبي للصحافة» يفتح نافذة على إعلام المستقبل في «قمة الإعلام»

تقدم منصة نادي دبي للصحافة ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026» التي ستعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي تجربة متكاملة تجمع تحت مظلتها مختلف مسارات صناعة الإعلام الحديثة.

من الصحافة وصناعة المحتوى والبودكاست إلى التكنولوجيا والتدريب والاتصال الحكومي والكتب، ضمن برنامج تفاعلي واسع يشارك فيه إعلاميون وكُتّاب وخبراء ومدربون وممثلون عن نخبة من أبرز المنصات والمؤسسات الإعلامية والتكنولوجية العالمية.

وتشكل المنصة إحدى أبرز مساحات التفاعل المصاحبة لبرنامج القمة، إذ تنقل الحوار حول مستقبل الإعلام من الجلسات الرئيسة إلى مساحة تدريبية وتفاعلية، تتيح للمشاركين التعلم من خبرات عالمية.

واكتساب مهارات جديدة، والتواصل المباشر مع صُنّاع الإعلام والمحتوى، والتعرف إلى الأدوات والتقنيات التي تعيد اليوم تشكيل الصناعة.

وتزامناً مع احتفال جائزة الإعلام العربي هذا العام بيوبيلها الفضي، تسجل منصة النادي 25 حلقة بودكاست على مدار الأيام الثلاثة للقمة، تستضيف خلالها نخبة من الكُتّاب والمفكرين والإعلاميين الذين شكلوا جزءاً من مسيرة الإعلام العربي وتحولاته، إلى جانب أعضاء سابقين وحاليين في مجلس إدارة الجائزة.

وفائزين ضمن مختلف فئات الجائزة. وتستعيد الحوارات محطات 25 عاماً، شهدت خلالها الجائزة تجارب وشهادات شخصية ومهنية.

وتخصص منصة النادي مساحة واسعة للتعلم والتطوير المهني من خلال سلسلة من جلسات «الماستر كلاس» والورش المتخصصة، التي تُقام بالتعاون مع عدد من أبرز المنصات والمؤسسات الإعلامية والتكنولوجية والأكاديميات المتخصصة، بما يتيح نقل الخبرات والتجارب العالمية مباشرة إلى الإعلاميين وصُنّاع المحتوى وطلبة الإعلام والمواهب الشابة.

وتشارك في البرنامج جهات ومنصات من بينها YouTube وGoogle وTikTok وSpotify وMoniify، ووكالة VIORY للأنباء، وشبكة Euronews العالمية.

كما يشارك فريق الرؤى السلوكية البريطاني(BIT)، إحدة أبرز الجهات العالمية المتخصصة في توظيف علوم السلوك وتطبيقاتها في تطوير السياسات العامة والخدمات الحكومية. بينما تقدم أكاديمية IMI للإعلام ورشة متخصصة حول مهارات إدارة الاتصال أثناء الأزمات.

وقالت وداد كاهور، عضو اللجنة التنظيمية للقمة: «أردنا أن تكون منصة نادي دبي للصحافة مساحة يتجاوز فيها المشارك الاستماع إلى النقاش حول مستقبل الإعلام، ليقترب من الأدوات والخبرات التي تصنع هذا المستقبل.

لذلك يجمع البرنامج بين المعرفة والتطبيق، ويضع الإعلاميين والمواهب الشابة وصُنّاع المحتوى في تواصل مباشر مع منصات ومؤسسات وخبرات عالمية».

من جانبها، قالت رقية الجابري، عضو اللجنة التنظيمية للقمة: «صُممت الفعاليات المصاحبة لتكون جزءاً أساسياً من تجربة القمة، وأن تمنح المشاركين مساحات مختلفة للحوار والتعلم والتواصل.

فالقمة لا تكتفي باستشراف التحولات التي يشهدها الإعلام، وإنما تسعى إلى جمع الأطراف التي تصنع هذه التحولات، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل المباشر معها».

وقالت آمنة العبري، عضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي: «يمثل اليوبيل الفضي محطة مهمة في مسيرة الجائزة.

لكنه أيضاً فرصة لاستعادة جزء من ذاكرة الإعلام العربي من خلال الأشخاص الذين صنعوا هذه المسيرة وعاشوا تحولاتها. وتأتي جلسات البودكاست لتوثق تجارب وأفكاراً وشهادات تمتد عبر أجيال مختلفة».

مشاركة رفيعة

إلى ذلك، أعلن النادي عن مشاركة حكمت حاجييف، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في جمهورية أذربيجان، في جلسة تُعقد ضمن فعاليات «منتدى يورو نيوز» في اليوم الثاني من القمة، في إطار برنامج يستضيف مجموعة من القيادات والمسؤولين والخبراء لمناقشة أبرز القضايا والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.

ويمتلك حاجييف خبرة سياسية ودبلوماسية واسعة.