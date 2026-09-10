«طرق دبي» تطلق استراتيجية التكيف مع التغير المناخي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (استراتيجية التكيّف مع التغيّر المناخي)، في خطوة استراتيجية رائدة تعكس التزام الهيئة بدعم رؤية الامارة المستقبلية وترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً للمدن المستدامة والمرنة، عبر تطوير منظومة نقل وبنية تحتية قادرة على التكيّف مع التحديات المناخية المتسارعة ومواصلة تقديم خدماتها بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف.

وتهدف الاستراتيجية إلى تبنّي نهج متكامل يجمع بين التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد والجاهزية التشغيلية الاستباقية، من خلال تعزيز قدرة الهيئة على تحديد المخاطر المناخية الحالية والمستقبلية وإدارتها بكفاءة، بما يضمن حماية أصولها الحيوية وشبكات الطرق والمواصلات.

وتتضمن خارطة الطريق التنفيذية للاستراتيجية، الممتدة حتى عام 2030، خمسة محاور رئيسة تشمل:

الحوكمة المؤسسية، والمرور والطرق، وأنظمة القطارات، والمواصلات العامة، والدعم الإداري، وتندرج تحتها أكثر من 35 مشروعاً ومبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز جاهزية الهيئة ورفع مستوى مرونة أصولها وخدماتها التشغيلية في مواجهة التحديات المناخية المتنامية.