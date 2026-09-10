850 ألف زائر للمنصة الرقمية لحملة «شكراً الإمارات»

حققت حملة «شكراً الإمارات»، التي أطلقتها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، إنجازات نوعية خلال المرحلة الثانية من الحملة.

مؤكدة نجاحها في ترسيخ ثقافة الامتنان والانتماء وتعزيز الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات، وذلك من خلال مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، إلى جانب تفاعل آلاف المشاركين من مختلف الجنسيات داخل الدولة وخارجها.

منصة وطنية

وأسهمت المرحلة الثانية في توسيع نطاق الحملة وتحويلها إلى منصة وطنية وعالمية تعكس صورة الإمارات بوصفها نموذجاً رائداً في الأمن والتسامح والتعايش وجودة الحياة، حيث حققت الحملة أرقاماً غير مسبوقة تؤكد حجم التفاعل المجتمعي والثقة التي تحظى بها المبادرة.

وجاءت أبرز إنجازات المرحلة الثانية من خلال أكثر من 192 ألف رسالة شكر تم اعتمادها ونشرها عبر منصة «شكراً الإمارات»، ووصول الحملة إلى أكثر من 850 ألف زائر للمنصة الرقمية.

ومشاركة أفراد من أكثر من 171 جنسية في 171 دولة حول العالم، في تأكيد على أن رسالة الإمارات في التسامح والتعايش تجاوزت الحدود ووصلت إلى مختلف الثقافات والشعوب.

وتسجيل أكثر من 192 ألف رسالة من داخل دولة الإمارات، إلى جانب أكثر من 18 ألف رسالة من خارج الدولة، واعتماد أكثر من 121 ألف رسالة للنشر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبلغت نسبة الرسائل التي حملت معاني الشكر والامتنان 80% من إجمالي الرسائل.

خليفة إبراهيم السليس

وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، أن هذه المؤشرات لم تكن مجرد أرقام وإحصاءات.

وإنما تمثل انعكاساً حقيقياً لتجارب إنسانية عاشها المشاركون، وتعبر عن المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في قلوب الناس من مختلف الجنسيات.

عبيد الحثبور

وقال اللواء عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي: إن مشاركتنا في مبادرة «شكراً الإمارات» تأتي تعبيراً صادقاً عن امتناننا العميق لوطننا المعطاء وقيادته الرشيدة، التي تبذل كل الجهد في سبيل رفعة الإنسان وإسعاده.