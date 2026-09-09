«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تطلق مرحلة جديدة من «طاولة الشيف الإماراتي»

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة «كيتوبي»، المرحلة الجديدة من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المبادرة التي انطلقت عام 2025، ودعم المواهب الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الطهي.

وتتضمن المرحلة الجديدة إطلاق برنامج «سلسلة المؤسسين»، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر، ويهدف إلى دعم 12 طاهياً ورائد أعمال إماراتياً، عبر توفير منصة تساعدهم على تطوير تجاربهم ومشاريعهم في قطاع الأغذية والطهي، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

ويأتي توسيع المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين، ودعم نمو مشاريعهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الطهي، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي.