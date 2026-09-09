شرطة دبي تكافح التلوث البحري بالطائرات دون طيار

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جانباً من فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، «ديسي»، الذي أُقيم في فندق جراند حياة دبي على مدار يومين.

حيث اطّلع معاليه على أحدث الابتكارات والتقنيات في المعرض، والهادفة إلى تعزيز حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.

وتجول معاليه في أروقة المعرض، يرافقه أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي.

واللواء عيد حارب بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات الهادفة إلى حماية البيئة.

وتفقد معاليه مشاركة منصة مركز مكافحة التلوث البحري في شرطة دبي، والتي عرضت مجموعة من المشاريع التي تعكس توظيف التقنيات الحديثة والطائرات دون طيار في مكافحة التلوث البحري.

وسرعة الاستجابة للحوادث البيئية، ورفع كفاءة العمل الميداني، ودعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها.

واختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، حيث قدم مركز مكافحة التلوث البحري، خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر والمعرض، شرحاً للزوار حول آليات التعامل مع حوادث التلوث البحري باستخدام أحدث التقنيات.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها طائرة دون طيار «درون جمع العينات»، والتي تم تطويرها في مركز مكافحة التلوث البحري بالتعاون مع مركز الطائرات المسيّرة،.

وتُستخدم لجمع العينات من مواقع البلاغات للتحقق من وجود التلوث وتقييم الحالة ميدانياً بصورة أولية، إلى جانب «درون رش المادة المُفتتة للتلوث النفطي»، وهي طائرة مسيّرة كبيرة تُستخدم للتعامل مع بقع التلوث النفطي.

إضافة إلى «العوامة البحرية» لتتبع التسربات النفطية، وهي عوامة متخصصة لمتابعة حركة وانتقال بقع التسرب النفطي، وترتبط بالأقمار الصناعية.