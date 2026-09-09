أكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

تحمل قيماً راسخة في القيادة، تقوم على القرب من الناس وتلمّس احتياجاتهم، والعدل والرحمة في خدمتهم، ومواصلة مسيرة البناء وتعزيز مكانة دبي والارتقاء بجودة الحياة فيها.

وأضاف أن هذه القيم تجسدت على مدى 20 عاماً في مسيرة التطوير الحكومي في دبي، وفي نهج جعل الإنسان وصحته وجودة حياته محوراً أساسياً في مسيرة التنمية.

وأكد مشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد ارتبط، على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بصناعة المستقبل وتحويل الطموحات إلى إنجازات، وترسيخ نهج حكومي يخطط للغد باستباقية وتنافسية.

وقال إن هذه المسيرة شهدت تطوير العمل الحكومي وتمكين الكفاءات الوطنية وتبني الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مع بقاء الإنسان وجودة حياته في قلب السياسات والقرارات.

وأشار إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد استلهم من مدرسة والده أن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، مؤكداً أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تواصل استلهام هذا النهج لتعزيز الجاهزية والاستباقية وتحويل التطوير إلى أثر ملموس في سرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات وجودة الحياة.