لطيفة بنت محمد: حمدان بن محمد يمضي بدبي إلى الأمام

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أنه على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مدى عشرين عاماً، نموذجاً لقائد قريب من الناس، يحمل طموحهم ويمضي بدبي إلى الأمام.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس»: «على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبنهجٍ يؤمن بأن بناء الإنسان هو أعظم الإنجازات، قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى عشرين عاماً، نموذجاً لقائدٍ قريب من الناس، يحمل طموحهم ويمضي بدبي إلى الأمام.

عشرون عاماً من الإنجاز والطموح... والقادم أجمل بإذن الله. نبارك لسموه هذه المسيرة الملهمة، ونفخر بما تحقق، وبكل ما تحمله السنوات القادمة من أحلام وإنجازات».