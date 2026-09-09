«دبي للمستقبل» تطلق الدورة الرابعة لبرنامج القيادة والتصميم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن انطلاق الدورة الرابعة لـ«برنامج القيادة والتصميم»، الذي يهدف إلى تمكين القيادات الحكومية من توظيف منهجيات التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان، وتزويدهم بأهم مهارات القيادة الإبداعية في مجالات العمل الحكومي، لمعالجة مختلف التحديات، وتحويلها إلى فرص تخلق أثراً مستداماً في المجتمع.

ويشارك في دورة البرنامج لهذا العام 40 مشاركاً من القيادات وصناع القرار في مختلف الجهات الحكومية بدبي، ضمن رحلة تعليمية تمتد على ثمانية أسابيع تجمع أسابيع تجمع بين ورش عمل ومحاضرات حول التجربة القيادية والتطبيق العملي لتجربة التصميم والعمل الميداني في دبي وخارجها.

وتنطلق رحلة المشاركين في «برنامج القيادة والتصميم 2026» في دبي، قبل الانتقال إلى كوبنهاغن للاطلاع على أبرز التجارب العالمية في التصميم والابتكار الحكومي.

وأكد عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن «برنامج القيادة والتصميم» نجح منذ إطلاقه بإعداد كفاءات حكومية متمكنة بأحدث مهارات وأدوات التفكير التصميمي وبناء قدرات متخصصة في فهم احتياجات أفراد المجتمع، وتوظيف منهجية العمل التشاركي، والتفكير المنظومي.

وتصميم السياسات والخدمات والتجارب الحكومية بطريقة مبتكرة، بما يسهم في تعزيز جاهزية حكومة دبي لمواكبة المتغيرات المستقبلية.