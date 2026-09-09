5 ملايين درهم من «محمد بن راشد الخيرية» لـ «بيت الخير»

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية دعماً مالياً بقيمة 5 ملايين درهم إلى جمعية بيت الخير، لتعزيز مشاريعها ومبادراتها الإنسانية، وتوسيع نطاق برامجها الموجهة إلى الأسر والفئات المستحقة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المؤسسة إلى الجمعية، برئاسة سيف الدليل، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وضم صالح زاهر المزروعي، المدير التنفيذي.

وعبدالله الكتبي، مدير إدارة الدعم المجتمعي، وجمال حسن محيوه، مدير إدارة الدعم المؤسسي، حيث كان في استقبال الوفد عابدين طاهر العوضي، مدير عام بيت الخير، ومحمد أبو رحيمة، مساعد المدير العام للشؤون الإدارية وتنمية الموارد المالية، وخليفة الفلاسي، مستشار الإعلام والعلاقات العامة.

وأكد سيف الدليل، أن دعم جمعية بيت الخير يجسد حرص المؤسسة على تعزيز الشراكات الفاعلة مع المؤسسات والجهات العاملة في المجال الإنساني، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الخيرية وتعظيم أثرها في المجتمع.

وقال: «إن تقديم دعم بقيمة 5 ملايين درهم لجمعية بيت الخير يجسد إيماننا بأهمية تكامل الجهود وتضافر المؤسسات لتعظيم أثر العطاء، وتحويله إلى نتائج ملموسة ومستدامة في حياة المستفيدين.

ونعتز بالشراكة مع بيت الخير، وما تقدمه من جهود نوعية ومبادرات فاعلة في خدمة المجتمع ودعم الأسر والفئات المستحقة».

وثمّن عابدين طاهر العوضي الدعم الذي قدمته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، معرباً عن خالص شكره وتقديره للمؤسسة ومجلس أمنائها وإدارتها على هذه المبادرة.

وقال: «نعتز بهذا الدعم السخي الذي يأتي من مؤسسة وطنية رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، ونقدّر ثقتها برسالة بيت الخير وبرامجها ومشاريعها، ونؤكد أن هذا التبرع من زكاة المال سيسهم في تعزيز قدرة الجمعية على الوصول إلى الأسر المتعففة والحالات المحتاجة».