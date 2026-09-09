«إسلامية دبي» تطلق موسمها التعليمي الجديد

أطلقت المراكز المجتمعية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي موسمها التعليمي الجديد، باستقبال الدارسات في مراكز المزهر الثقافي الإسلامي، وأم الشيف الثقافي الإسلامي، وند الشبا للنساء، ضمن برامج تعليمية ومعرفية متجددة تستهدف تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم.

وترسيخ القيم الإسلامية، وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج الشرعية والمعرفية المقدمة لأفراد المجتمع.

وشهد انطلاق الموسم فعاليات ترحيبية عكست حرص الدائرة على توفير بيئة تعليمية محفزة، تجمع بين التعلم والتواصل المجتمعي، وتستجيب لاحتياجات مختلف الفئات العمرية.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير الإدارة أن انطلاق الموسم الجديد يمثل بداية لمسيرة تعليمية متجددة، تحرص الدائرة من خلالها على ترسيخ مكانة المراكز المجتمعية كبيئات حاضنة للعلم والمعرفة، وقريبة من أفراد المجتمع واحتياجاتهم، بما ينمي الشغف بالعلم الشرعي، ويعزز الارتباط بالهوية الإسلامية والوطنية.