«طرق دبي» تطلق الدفعة الثانية من برنامج «قيادي متقدم»

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً الدفعة الثانية من برنامج «قيادي متقدم»، بالتعاون مع كلية هالت أشريدج الدولية للأعمال، إحدى أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في التعليم التنفيذي وتطوير القيادات.

ويهدف البرنامج إلى إعداد صف قيادي وطني يمتلك الجاهزية لقيادة الأولويات الاستراتيجية ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتمكين المشاركين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار وقيادة التحول المؤسسي.

إضافةً إلى الاطّلاع على أفضل التجارب العالمية وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر ملموس. وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات:

«يستهدف البرنامج نخبة من الكفاءات المواطنة من الصفين القياديين الثاني والثالث، بهدف تطوير قدراتهم وتأهيلهم لتولي أدوار استراتيجية فاعلة ضمن منظومة العمل المؤسسي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز استدامة التميُّز الحكومي في إمارة دبي».

وأضافت عذاري: «يركّز برنامج (قيادي متقدم) على تطوير القيادات المواطنة في مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة، وتمكينهم من تولّي مناصب قيادية عُليا على مستوى الهيئة وإمارة دبي.

ويتحقق ذلك من خلال تزويدهم بأحدث الممارسات العالمية في القيادة والإدارة، وتنمية قدرتهم على قيادة فِرق العمل بكفاءة، وتعزيز مساهمتهم في تحقيق مستهدفات الهيئة وخطط التنمية المستدامة في الإمارة».