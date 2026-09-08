مواطنون: حمدان بن محمد قيادة قريبة من أبناء الإمارات

دبي- عائشة الكعبي، وأحمد أبو الفتوح

أكد مواطنون أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نجح خلال مسيرة امتدت 20 عاماً على رأس المجلس التنفيذي في ترسيخ نموذج القائد القريب من الناس، الذي يتابع شؤونهم عن قرب ويستمع إلى مطالبهم ويحرص على ترجمتها إلى مبادرات وإنجازات تنعكس على جودة حياتهم ورفاه المجتمع.

وأشاروا إلى أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي وجهها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد، عكست جانباً من المكانة التي يحظى بها سموه، وما حققه من إنجازات جعلته نموذجاً ملهماً للشباب وقائداً قريباً من أبناء الوطن.

وقال طارش منصور: سمو الشيخ حمدان بن محمد نموذج فريد في التواصل مع المواطنين، حيث حرص على الدوام على التواجد بينهم والاستماع إلى آرائهم ومتابعة احتياجاتهم، الأمر الذي عزز جسور الثقة والمحبة بين القيادة والمجتمع.

وأضاف أن ما يميز سموه هو قربه الإنساني من الناس وحرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي.

نهج متكامل

وأكد جمعة أحمدي أن قرب سمو الشيخ حمدان بن محمد من المواطنين ليس مجرد حضور اجتماعي، وإنما يمثل نهجاً متكاملاً في القيادة يقوم على الاستماع للناس والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن وجود المسؤول بين أفراد المجتمع يتيح له فهم التفاصيل التي قد لا تنقلها التقارير أو البيانات.

كما أن سموه يجسد نموذج القائد الذي يحرص على أن يكون قريباً من الناس، يستمع إليهم ويتابع شؤونهم، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة ويجعل المواطن شريكاً حقيقياً في مسيرة التطوير.

وقال المواطن سعيد الشامسي: إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم استطاع خلال مسيرته أن يجسد نموذج القائد القريب من المواطنين، الذي يضع الإنسان في صدارة اهتماماته ويحرص على متابعة احتياجاته وتطلعاته.

مؤكداً أن سموه يحظى بمحبة كبيرة في قلوب أبناء الوطن لما عُرف عنه من تواضع وحضور إنساني وتفاعل مباشر مع المجتمع، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت في دبي خلال السنوات الماضية تعكس رؤية قيادية طموحة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، وتلهم الأجيال الشابة لمواصلة مسيرة التميز والعطاء.

رؤية قيادية

وأكد مايد جمعة أحمدي أن سمو الشيخ حمدان بن محمد استطاع خلال السنوات الماضية أن يجمع بين الرؤية القيادية الطموحة والقرب من المجتمع، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات يرون فيه قائداً ملتصقاً بقضاياهم وتطلعاتهم، مؤكداً أن الحضور الميداني لسموه ومتابعته المستمرة لمختلف الملفات يعكسان حرصه على تحقيق أفضل مستويات الخدمات والرفاه للمواطنين.

وأوضح محمد الهاشمي أن محبة الناس لسمو الشيخ حمدان جاءت نتيجة طبيعية لتواضعه وبساطته واهتمامه بالإنسان، مؤكداً أن سموه يمثل مصدر إلهام للشباب الإماراتي من خلال إنجازاته وروحه الإيجابية وشغفه بالتميز والابتكار، مؤكداً أن سموه نجح في ترسيخ صورة القائد الذي يجمع بين الحزم في العمل والقرب من المجتمع.

وأشار الدكتور عبيد بن مدية الفلاسي إلى أن التجربة التي قادها سمو الشيخ حمدان في المجلس التنفيذي أسهمت في تعزيز مكانة دبي عالمياً، لافتاً إلى أن رؤيته التطويرية ودعمه المتواصل للمبادرات النوعية كان لهما أثر ملموس في مختلف القطاعات.

وقال إن سموه يمتلك قدرة استثنائية على استشراف المستقبل وتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع وإنجازات تخدم الإنسان وتواكب تطلعات الأجيال القادمة.

مشاركة الناس

وأكد سعود الفيلي أن ما يميز قيادة سمو الشيخ حمدان حضوره الإنساني وقربه من المواطنين، حيث يحرص دائماً على مشاركة الناس مناسباتهم والتفاعل مع قضاياهم، ما جعله يحظى بمكانة خاصة في قلوب الجميع. وأضاف أن مسيرته خلال العشرين عاماً الماضية كانت حافلة بالعطاء والإنجاز والعمل الدؤوب من أجل رفعة دبي والإمارات.

واختتم المواطنون آراءهم بالتأكيد على أن سمو الشيخ حمدان بن محمد نجح في أن يكون نموذجاً للقائد الملهم والقريب من الناس، وأن الإنجازات التي تحققت خلال العقدين الماضيين تعكس رؤية قيادية استثنائية تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، لتواصل مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.