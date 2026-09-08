منصور بن محمد: صانع للإنجاز قريب من أهل دبي حاضر في كل نجاحاتها

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صانع للإنجاز قريب من أهل دبي حاضر في كل نجاحاتها.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «على مدى عشرين عاماً من قيادته لفريق المجلس التنفيذي لإمارة دبي كان حمدان بن محمد صانعاً للإنجاز، قريباً من أهل دبي، حاضراً في كل نجاحاتها... وعبر مشاريع ومبادرات نوعية، أصبحت دبي اليوم مدينة دائمة الحركة والحيوية... نفخر بك يا أخي قائداً يضع الإنسان في قلب كل قرار».