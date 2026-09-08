«طرق دبي» تمنح «جارمن» تسمية محطة «أون باسيف»

منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حقوق تسمية المحطة المعروفة سابقاً باسم محطة مترو (أون باسيف) لعلامة (جارمن)، من خلال (مجموعة أميت للتجزئة)، الموزِّع الحصري لــ(جارمن) في دولة الإمارات، وهي علامة عالمية متخصصة في تطوير وتصنيع الأجهزة الذكية وتقنيات الملاحة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وبمُوجب الاتفاقية الممتدة لمدة 10 سنوات، سيطلق على المحطة اسم (محطة مترو جارمن)، في خطوة تعكس النجاح المتواصل لمبادرة حقوق تسمية محطات مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر، وقدرتها على استقطاب العلامات التجارية العالمية.ووقّعت (أميت للتجزئة) و(هايبر ميديا) الاتفاقية بحضور (مدى ميديا).