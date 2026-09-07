مليونا عبوة مياه ومثلجات وعصائر من «ثلاجة الفريج» للعمال في دبي

بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، اختتمت مؤسسة «فرجان دبي»، حملة «ثلاجة الفريج» بنسختها الثالثة، التي أطلقتها في 3 يوليو الماضي.

كما أعلنت عن تحقيق أهدافها بتوزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي. واستهدفت الحملة المجتمعية الإنسانية، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق.

في مختلف مناطق دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وشهدت الحملة في نسختها الثالثة، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، حيث ساهمت أكثر من 15 جهة في تحقيق مستهدفات الحملة،.

وسجلت حملة «ثلاجة الفريج» في نسختها الثالثة، مشاركة 50 متطوعاً، بذلوا جهوداً كبيرة خلال وجودهم الميداني اليومي في مختلف مناطق دبي.

وقال إبراهيم البلوشي مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»:

«تتماشى حملة (ثلاجة الفريج) مع رؤية مؤسسة المبادرات في تعزيز قيم العطاء والتضامن الإنساني، من خلال مبادرات مجتمعية تسهم في رعاية الإنسان والاهتمام به، وقد جسدت هذه الحملة في نسختها الثالثة أرقى صور التلاحم المجتمعي».

وأكدت علياء الشملان مديرة مؤسسة «فرجان دبي»، أن نجاح النسخة الثالثة من حملة «ثلاجة الفريج» في توزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، يعكس قوة الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع.

ورسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، مثمنة الدعم المستمر من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومؤسسة سقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام للحملة، والمشاركة الفاعلة للمتطوعين في نسختها الثالثة.

وأكد محمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، أن الدعم المقدم من مؤسسة «سقيا الإمارات» لحملة «ثلاجة الفريج»، يعبر عن الرؤية المشتركة للجانبين بضرورة العمل على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع فئات المجتمع.

وفي مقدمها شريحة العمال الذين يواصلون جهودهم المعتادة خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن التعاون مع الحملة، للعام الثالث على التوالي، يجسد حرص «سقيا الإمارات» على إنجاح كافة المبادرات الخيرية والإنسانية، والتي تعكس صورة مشرقة عن التعاضد المجتمعي.

جهود كبيرة

كما أكدت منال بن يعروف رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أن حملة «ثلاجة الفريج» استطاعت منذ إطلاقها تقديم صورة إنسانية عميقة الدلالة عن ثقافة الخير والعطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات، وسعي أبنائه إلى تقديم كل عون ودعم لفئة العمال، التي تبذل جهوداً كبيرة في مختلف الأوقات والظروف، للمحافظة على سكينة العيش لأهل دبي، وتمكينهم من الحصول على أرقى الخدمات، وتلبية احتياجاتهم اليومية على مدار الساعة.