مليونا عبوة مياه ومثلجات وعصائر من «ثلاجة الفريج» للعمال في دبي

كما أعلنت عن تحقيق أهدافها بتوزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي. واستهدفت الحملة المجتمعية الإنسانية، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق.
في مختلف مناطق دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وشهدت الحملة في نسختها الثالثة، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، حيث ساهمت أكثر من 15 جهة في تحقيق مستهدفات الحملة،.
«تتماشى حملة (ثلاجة الفريج) مع رؤية مؤسسة المبادرات في تعزيز قيم العطاء والتضامن الإنساني، من خلال مبادرات مجتمعية تسهم في رعاية الإنسان والاهتمام به، وقد جسدت هذه الحملة في نسختها الثالثة أرقى صور التلاحم المجتمعي».
ورسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، مثمنة الدعم المستمر من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومؤسسة سقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام للحملة، والمشاركة الفاعلة للمتطوعين في نسختها الثالثة.
وأكد محمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، أن الدعم المقدم من مؤسسة «سقيا الإمارات» لحملة «ثلاجة الفريج»، يعبر عن الرؤية المشتركة للجانبين بضرورة العمل على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع فئات المجتمع.
وفي مقدمها شريحة العمال الذين يواصلون جهودهم المعتادة خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن التعاون مع الحملة، للعام الثالث على التوالي، يجسد حرص «سقيا الإمارات» على إنجاح كافة المبادرات الخيرية والإنسانية، والتي تعكس صورة مشرقة عن التعاضد المجتمعي.