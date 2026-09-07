«سالك» تجدد تطور منظومة التعرفة المرورية

جددت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عقد شراكتها الاستراتيجية مع شركة «ترانسكور» الأمريكية لمدة خمس سنوات، بهدف مواصلة تطوير منظومة التعرفة المرورية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق استخدام محفظة «سالك» كمنصة دفع متكاملة تشمل خدمات التنقل المتنوعة مثل دفع رسوم المواقف.

وشهد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، توقيع العقد الذي أبرمه كل من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، وويت هول، الرئيس التنفيذي لشركة «ترانسكور».

ويأتي هذا التجديد امتداداً لتعاون استراتيجي بدأ عام 2006، ليدعم جاهزية منظومة التنقل الذكي في دبي لمواكبة التوسعات المستقبلية، مع تضمين العقد تحسينات جوهرية تشمل معايير الاستدامة، والحوكمة، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال.

وحافظت «سالك» على الأثر المالي المتوقع للعقد دون تغيير جذري؛ حيث ستستقر نسبة المصاريف التشغيلية السنوية بين 5 و5.5 % من إجمالي الإيرادات.

وأكد إبراهيم سلطان الحداد أن الخطوة ترتقي بتجربة المتعاملين وتدعم رؤية دبي لتطوير تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، فيما شدد ويت هول على التزام «ترانسكور» بتسخير قدراتها التقنية لتقديم حلول مبتكرة تدعم تطلعات «سالك» التوسعية وخدماتها المستقبلية وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.