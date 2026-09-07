مستقبل المنصات الرقمية محور جلسات «رواد التواصل الاجتماعي العرب»

وذلك في إطار الأجندة المكثفة للدورة الأكبر لقمة الإعلام العربي، التي ينظّمها نادي دبي للصحافة، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.
«منذ انطلاق القمة في 2015، واصل نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع أهم صُنّاع المحتوى في المنطقة، مساعيه للوصول بالمحتوى العربي إلى أفضل مستوياته.
ليحمل رسالة ذات أثر إيجابي ملموس في المجتمعات العربية، ونحن مستمرون في تعزيز إسهام القمة كمنصة فعّالة لتبادل الخبرات، ومد جسور التعاون للوصول إلى محتوى عربي أكثر ابتكاراً ومسؤولية وتأثيراً».
«حروب الجيل الخامس»
كما تُعقد جلسة بعنوان: «أدوات صناعة المحتوى المؤثر»، يتحدث فيها صُنّاع المحتوى: رواء الجلاد، وعمر قصقص، ومصعب التويجري، وتدير النقاش نورهان أبوسمرة، صحافية مالية في «مونيفاي».
ويتحدث في جلسة بعنوان «الانتشار بلا حدود عبر المنصات الرقمية»، مجموعة من صانعات المحتوى هُن: صبا شمعة، وعبير الصغير، وإسراء نبيل، ويحاورهن صانع المحتوى وليد المصراتي.
والطبيب وصانع المحتوى الدكتور منذر الهريني. كذلك ستُعقد جلسة عنوانها «التأثير يبدأ بالمعرفة»، يتحدث خلالها صُنّاع المحتوى: إيمان النعيم، وعبد الله عنان، وعيسى الحبيب، وتدير الجلسة سارة الرفاعي، المدير التنفيذي في «إدراك ميديا».
حسن ثامر، وحكم القيقي، وسارة يونس، ويدير الحوار عبد الله الشرهان مدير الخدمات الإبداعية-مدينة الشارقة للإعلام «شمس».
وضمن تساؤل تطرحه قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، من خلال جلسة تُعقد تحت عنوان «كيف تؤثر منصات التواصل على قراراتنا الاقتصادية؟»، يتحدث كلٌ من: سماح الهاجري، الخبيرة في الاقتصاد والتمكين المالي، وصانع المحتوى الاقتصادي مهند الوادية، وصانع المحتوى أحمد الجمل، والخبير الاقتصادي أحمد عنيزان، وتحاورهم هند النقبي، الإعلامية في مؤسسة دبي للإعلام.
وتحاورهم صانعة المحتوى جويس عقيقي. وتنظّم قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في ختام أعمالها جلسةً بعنوان «نجومية ما بعد الصافرة»، تستضيف صُنّاع المحتوى الرياضي بلال الحداد، ومحمد النوفلي، وإبراهيم فايق الإعلامي في «إم بي سي» مصر، ويدير الجلسة الإعلامي وصانع المحتوى جاسم الشحيمي.
«منتدى يورونيوز»
مشيرةً معاليها إلى أن هذه الخطوة تعكس المكانة المتنامية للقمة، الحدث الإعلامي الأبرز عربياً، كمنصة لها حضورها ودورها الملموس في رسم ملامح مستقبل الإعلام على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
«تنظيم منتدى يورونيوز ضمن قمة الإعلام العربي، ولأول مرة خارج قارة أوروبا، يؤكد حقيقة أن النقاش حول مستقبل الإعلام يجب ألا يكون من زاوية واحدة، أو ضمن حدود جغرافية محددة.
ولكن من خلال حوار مفتوح، يتيح تبادل الرؤى والأفكار حول التحولات التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن، وكيف يمكن الاستعداد لما هو قادم منها».
تعزيز واعتزاز
وتعتز «يورونيوز» بنقل خبرتها الأوروبية والدولية إلى «قمة الإعلام العربي 2026»، والتفاعل مع قادة الإعلام من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، متطلعة لإثراء الحوار حول أفضل سبل تطوير الصناعة الإعلامية وأدواتها، مع مواصلة الالتزام بصون رسالتها في تقديم صحافة رصينة وموثوقة، تلامس واقع الجمهور وتلبي تطلعاته».
وتصل «يورونيوز» عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 430 مليون منزل في 166 دولة حول العالم، وسجّلت خلال عام 2025 ما مجموعه 1.83 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو، و1.4 مليار مشاهدة لصفحات منصاتها الرقمية.
ويمثل انضمام منتداها إلى أجندة القمة، فرصةً لتناول التحولات التي يشهدها الإعلام العربي من منظور عالمي، ضمن حوار أكثر شمولاً، يكفل بناء فهم أعمق للمستجدات العالمية، وتعزيز قدرة الإعلام العربي على تعزيز تنافسيته وفق أفضل المعايير والممارسات.