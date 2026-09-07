104 مشاريع استراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على متابعة سير العمل.

والوقوف على مؤشرات الأداء ومستوى الجاهزية، والاطّلاع على أبرز المشاريع والمبادرات التقنية التي تسهم في تعزيز كفاءة العمل الشرطي والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

رافق معاليه خلال الجولة التفقدية اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي. وفي مستهل التفتيش، اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أبرز الإحصائيات والمؤشرات المرتبطة بأداء الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

وما حققته من نتائج في مجالات التحول الرقمي وتطوير الأنظمة والخدمات الذكية، حيث استمع إلى شرح حول إنجاز 104 مشاريع استراتيجية وتنفيذية خلال العام الماضي.

الأمر الذي يعكس حجم العمل المتواصل في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم مختلف القطاعات الشرطية وتعزيز كفاءتها التشغيلية. كما اطلع معاليه على منظومة الروبوتات المستخدمة في شرطة دبي، والتي تضم 36 روبوتاً تتولى تنفيذ مجموعة من المهام والعمليات الإدارية.

واستعرضت الإدارة خلال التفتيش مؤشرات استمرارية الخدمات والأنظمة خلال العام الجاري، حيث بلغت نسبة استمرارية خدمات الجمهور 99.97%، فيما بلغت نسبة استمرارية عمل الأنظمة 99.92%، وهي مؤشرات تعكس مستوى الجاهزية التقنية وكفاءة البنية الرقمية.

واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي كذلك على خطة التحول للذكاء الاصطناعي، وما تتضمنه من مسارات ومبادرات تستهدف توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الشرطية والإدارية، وتحويل البيانات إلى أدوات داعمة لاتخاذ القرار، إلى جانب تطوير حلول استباقية تعزز سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء وجودة الخدمات.

واستعرضت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي خلال التفتيش أبرز إنجازاتها في مجالات الابتكار والملكية الفكرية.

حيث حققت 7 جوائز وشهادات تقدير لمشاريعها ومبادراتها النوعية، إلى جانب تسجيل 29 مصنفاً فكرياً، بما يعكس حرص شرطة دبي على حماية مخرجات الابتكار، وتشجيع الكفاءات على تطوير حلول وأفكار تقنية قابلة للتطبيق والاستدامة.

وفي ختام التفتيش، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي، والاستمرار في إدخال التقنيات الحديثة إلى مختلف العمليات الشرطية والإدارية والعملياتية.

وشدد معاليه على أن التطور التقني المتسارع يفرض مواصلة الاستثمار في الابتكار والكوادر البشرية المتخصصة، وبناء منظومة عمل مرنة قادرة على الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية.

مؤكداً أهمية التكامل بين التقنيات الحديثة والخبرات البشرية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز الجاهزية واستمرارية الأعمال، ورفع كفاءة الأنظمة والخدمات، وتطويرها بصورة مستمرة بما يضمن تقديم خدمات نوعية وسلسة وآمنة.