شرطة دبي تكرّم موظفين متميزين

كرّم اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، نخبة من الموظفين المتميزين والشركاء الداخليين وفرق العمل في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم المتميزة في دعم منظومة العمل الأمني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامته الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور مديرها العميد عبيد مبارك الكتبي، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من المسؤولين.

واستُهل الحفل بتكريم الشركاء الداخليين من الإدارات العامة والمراكز في شرطة دبي، تقديراً لدورهم الفاعل وتعاونهم المستمر مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وشمل التكريم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، والإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للتدريب، ومركز شرطة دبي الصحي، ومركز استشراف المستقبل.

كما كرّم اللواء الشامسي عدداً من الضباط المتميزين المتقاعدين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة العمل الشرطي والأمني، تقديراً لمسيرتهم الحافلة بالعطاء والإخلاص.

وشمل الحفل تكريم مديري الإدارات الفرعية ونوابهم، ورؤساء الأقسام، إلى جانب نخبة من موظفي الإدارات الميدانية والتخصصية، فضلاً عن تكريم أصحاب سنوات الخدمة الأطول في الإدارة.

وتضمن الحفل أيضاً تكريم الموظفين المتميزين في تقديم الخدمة وأداء مهامهم بأفضل صورة، إضافة إلى تكريم العاملين في الوظائف التخصصية والوظائف الداعمة.كما جرى تكريم عدد من فرق عمل الإدارة، وفرق العمليات الميدانية للعنصر النسائي.