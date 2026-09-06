«كهرباء دبي» تنظم محاضرة تفاعلية حول مهارات التواصل المهني

وتضمنت المحاضرة التي قدمتها الخبيرة في الاتصال الحكومي الدكتورة عائشة سعد يوسف البوسميط، مواد تدريبية تفاعلية وتمارين وتطبيقات عملية، لصقل مهارات الموظفات في مجال التواصل المهني الفعال والذكاء العاطفي في بيئة العمل، وصياغة الرسائل المهنية، وتوطيد التعاون بين مختلف الدرجات الوظيفية وفرق العمل، لتعزيز التعاون وبناء علاقات مهنية إيجابية.
ونفخر بثراء التنوع الثقافي في الهيئة، ونلتزم بدعم بيئة العمل الإيجابية والسعيدة القائمة على الاحترام والشمول ومراعاة الاختلافات الفردية.
ونوفر المنصات التدريبية اللازمة لدعم نمو الموظفات المهني والشخصي، وتمكينهن بالمعارف والخبرات التي تعزز مواكبتهن لمختلف المتطلبات الوظيفية والأسرية، وتسهم في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة المؤسسية».
وأشادت المشاركات بأهمية هذه الفعاليات في ترسيخ روح الفريق الواحد، وتعزيز التواصل البنّاء القائم على الثقة والاحترام والتعاون والتنسيق وأعلى درجات الاحترافية.