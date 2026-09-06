«كهرباء دبي» تنظم محاضرة تفاعلية حول مهارات التواصل المهني

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي محاضرة توعوية بالتعاون مع معهد نيشنز كوتشينج «NCI» المتخصص في التدريب والتطوير الشخصي والمهني.

وتضمنت المحاضرة التي قدمتها الخبيرة في الاتصال الحكومي الدكتورة عائشة سعد يوسف البوسميط، مواد تدريبية تفاعلية وتمارين وتطبيقات عملية، لصقل مهارات الموظفات في مجال التواصل المهني الفعال والذكاء العاطفي في بيئة العمل، وصياغة الرسائل المهنية، وتوطيد التعاون بين مختلف الدرجات الوظيفية وفرق العمل، لتعزيز التعاون وبناء علاقات مهنية إيجابية.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «بوصفهن سفيرات لإنجازات الهيئة، تؤدي الموظفات دوراً مهماً في دعم سمعة الهيئة وإبراز هويتها وقيمها المؤسسية.

ونفخر بثراء التنوع الثقافي في الهيئة، ونلتزم بدعم بيئة العمل الإيجابية والسعيدة القائمة على الاحترام والشمول ومراعاة الاختلافات الفردية.

ونوفر المنصات التدريبية اللازمة لدعم نمو الموظفات المهني والشخصي، وتمكينهن بالمعارف والخبرات التي تعزز مواكبتهن لمختلف المتطلبات الوظيفية والأسرية، وتسهم في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة المؤسسية».

واطلعت 50 موظفة من الهيئة خلال المحاضرة على أفضل ممارسات التواصل مثل الاستجابة والاستماع والإصغاء ونقل الرسائل بوضوح في المحادثات الرسمية وغير الرسمية وأثناء الاجتماعات وعبر رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأشادت المشاركات بأهمية هذه الفعاليات في ترسيخ روح الفريق الواحد، وتعزيز التواصل البنّاء القائم على الثقة والاحترام والتعاون والتنسيق وأعلى درجات الاحترافية.