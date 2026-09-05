«كهرباء دبي» تحتفي بقصص نجاح ابنة الإمارات

في إطار الاحتفاء الوطني بيوم المرأة الإماراتية، كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نخبة من الموظفات الإماراتيات اللواتي سجلن مساهمة نوعية في إنجاز مبنى الشراع، المقر الرئيس الجديد للهيئة، وتركن بصمة واضحة في قطاعات الهيئة كافة.

وخلال كلمته في حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الشيخ زايد والشيخ راشد بمبنى الشراع، قال معالي سعيد الطاير: نحتفي بقصص نجاح ابنة الإمارات التي أسهمت، بثقة واقتدار، في مسيرة التطور والازدهار المستدام.

وتشكل هذه المناسبة محطة متجددة نعتز فيها بإنجازات ابنة الوطن، ونستحضر معاً النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصله الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والذي ينطلق من إيمان عميق بأن المرأة شريكة أصيلة وجوهرية في التنمية، وأن الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار وطني لبناء مجتمعات أكثر تقدماً، واقتصادات أكثر ابتكاراً، ومؤسسات أكثر مرونة.

وأضاف: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نترجم هذا النهج واقعاً ملموساً، إيماناً منا بأن عطاء المرأة الإماراتية وتفانيها يشكلان مصدر قوة وإلهام لمسيرة ريادتنا العالمية المتواصلة.

ونفخر بأن موظفات الهيئة شريكات أساسيات في صناعة الإنجاز، وعنصراً رئيسياً للانطلاق نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار والاستدامة، كما نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تمكنهن من تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتنشئة الأجيال.

وأضاف معالي الطاير: «يشكل تكريم قصص نجاحكن جوهر احتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية، وقلب رسالتنا ورؤيتنا للمضي قدماً بثقة نحو المزيد من التميز والريادة، متمسكين بهويتنا الوطنية وروح المسؤولية والعزيمة والفريق الواحد، لنرسم ملامح المستقبل المنشود.

ونحن على ثقة أن المرأة الإماراتية ستواصل دورها الريادي في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات، والطموحات الوطنية إلى واقع ملموس يسهم في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار والتنمية المستدامة».

بدورها، أكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، خلال كلمتها في الحفل، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الإدارة العليا في الهيئة يشكل دعامة أساسية لترسيخ تمكين المرأة ومساعدتها على تحويل مختلف أنواع التحديات إلى قصص نجاح ملهمة وطموحة.