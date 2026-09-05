1000 مشارك في مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم خلال أسبوعين

تجاوز عدد المسجلين في الدورة الـ 27 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم 1000 مشارك خلال أسبوعين، بما يعكس المكانة الراسخة للمسابقة في المشهد القرآني المحلي، وقدرتها على استقطاب مختلف فئات المجتمع وتحفيزهم على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده، مستندة في ذلك إلى الرعاية الكريمة والمتواصلة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ودعم سموها المستمر لحفظة كتاب الله والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.

وتنظم المسابقة سنوياً جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ضمن جهودها الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة في البرامج القرآنية، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزيز ارتباط المجتمع بكتاب الله تعالى.

وأظهرت مؤشرات التسجيل تقارباً في نسب المشاركة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الإناث 51.9 %، مقابل 48.1 % للذكور، في دلالة على اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية والإقبال المتنامي على فروع المسابقة.

مكانة راسخة

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الإقبال الواسع الذي تشهده الدورة الـ 27 يعكس المكانة الراسخة التي حققتها المسابقة، ويجسد أثرها المتنامي في خدمة كتاب الله، واكتشاف أصحاب الأصوات الندية ورعايتها، وتعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وقال: «تمثل مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم نموذجاً رائداً للمبادرات القرآنية المستدامة، مستلهمة مسيرتها من الرعاية الكريمة والمتواصلة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حيث نواصل تطوير فروع المسابقة وتوسيع نطاقها بما يعزز شمولها المجتمعي، ويمنح مختلف الفئات فرصاً أوسع للمشاركة وإبراز قدراتها، ويرسخ مكانة دبي وجهة رائدة في خدمة القرآن الكريم وأهله».

ودعت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الراغبين في المشاركة، ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة، إلى المبادرة بالتسجيل قبل إغلاق باب المشاركة في 13 سبتمبر الجاري، موضحة أن اختبارات المرحلة الأولى ستعقد عن بُعد خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر المقبل، تليها التصفيات النهائية للذكور من 24 إلى 29 أكتوبر، وللإناث من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026.