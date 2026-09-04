ضاحي خلفان يكرّم ضابطاً بشرطة دبي حصل على براءة اختراع

كرّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، النقيب دكتور مهندس سالم صقر المري، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، لحصوله على براءة اختراع حول إدارة ودمج المكالمات الخلوية لفرق العمل الميدانية وعمليات المراقبة، وذلك من المكتب الأوروبي للبراءات.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه للنقيب المري، في مكتبه، مشيداً بهذا الإنجاز الذي حققه أحد منتسبي شرطة دبي، والذي يعد مكسباً حقيقياً، وإنجازاً علمياً غير مسبوق.

ويقوم الاختراع على أتمتة إنشاء المكالمات الجماعية على الشبكة الخلوية، وتجاوز الحد الأقصى لعدد المكالمات على الشريحة الواحدة باستخدام شرائح إضافية ترفع الطاقة الاستيعابية لعدد الخطوط في المكالمة الجماعية، بالإضافة إلى خاصية التحقق من الأرقام قبل دمجها وذلك لرفع كفاءة فرق العمل الميدانية وجاهزيتها لأي متغيرات لحظية في الميدان.