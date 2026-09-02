شرطة دبي تكرم خليجي أنقذ شخصاً من الغرق

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تشجيع وتكريم المتعاونين من أفراد المجتمع، وسعياً منها في دعم الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، كرم العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، عبد الرزاق بن زعل بن جبر الرويلي، سعودي الجنسية، وذلك لشجاعته ومروءته وإقدامه على إنقاذ شخص من الغرق بخور دبي.

وأشاد العميد حسن سهيل بالموقف الإنساني النبيل الذي أبداه عبد الرزاق الرويلي، والذي جسّد قيم المسؤولية المجتمعية وروح المبادرة في المحافظة على الأرواح، مؤكداً أن هذا التصرف يعكس وعي أفراد المجتمع ودورهم الفاعل كشركاء في تعزيز الأمن والسلامة وتعزيز جودة الحياة، داعياً أفراد المجتمع إلى الاقتداء بمثل هذه الأخلاق والصفات الحميدة، وعدم التردد والتراجع في إنقاذ ومساعدة أي شخص محتاج للمساعدة.

وقدم العميد حسن سهيل شهادة شكر وتقدير لعبد الرزاق الرويلي، لإقدامه وحسن تصرفه في إنقاذ الغريق، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن.

وأعرب عبد الرزاق الرويلي عن شكره وتقديره لشرطة دبي على هذا التكريم، مؤكداً أن ما قام به واجب إنساني ومجتمعي، ومشيداً بجهودها المستمرة في تعزيز الأمن والأمان وخدمة المجتمع.