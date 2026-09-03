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أحمد بن محمد يعزي في وفاة سهيل الكتبي وأرملة عبدالله بن الشيخ

  • سموه يعرب عن صادق مواساته لأسرة الفقيد ولأبناء الفقيدة
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البيان

دبي
أحمد بن محمد خلال تقديم واجب العزاء في وفاة سهيل الكتبي
تصوير: عبدالله الحتاوي ومحمد هشام
أحمد بن محمد خلال تقديم واجب العزاء في وفاة سهيل الكتبي
أحمد بن محمد خلال تقديم واجب العزاء في وفاة سهيل الكتبي
أحمد بن محمد خلال تقديم واجب العزاء في وفاة سهيل الكتبي

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سهيل مبارك سعيد مرخان الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

صادق العزاء

كما قدم سموه أمس واجب العزاء في وفاة المغفور لها أرملة المرحوم عبدالله بن الشيخ أحمد، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد ولأبناء الفقيدة وأسرتها، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.