130 شركة صينية تستعرض أحدث ابتكاراتها في «ويتيكس 2026»

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأعلنت الهيئة عن مشاركة أكثر من 130 شركة صينية ضمن الجناح الدولي لجمهورية الصين الشعبية في المعرض.

وتستعرض الشركات الصينية خلال «ويتيكس» 2026 أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، ورفع كفاءة شبكات الطاقة والمياه، والاستدامة، والمدن الذكية، وحماية البيئة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحول الرقمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس:

«تشكل المشاركة الصينية السنوية الواسعة في «ويتيكس» رافداً مهماً لتعزيز علاقات التعاون الراسخة والشراكة المزدهرة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، لا سيما في القطاعات الحيوية.

ويجسد الجناح الصيني في المعرض الحرص المشترك على تحقيق الحياد الكربوني، وتسريع عجلة انتقال الطاقة، ويسهم في تحقيق الهدف المشترك برفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030. وتعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات عالمياً».

وقال ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «MIE»، الجهة المنظمة للجناح الصيني في «ويتيكس»: على مدى أكثر من 15 عاماً متتالياً، كانت MIE الشريك الدولي الاستراتيجي وراء نجاح الجناح الصيني في «ويتيكس» وتواصل المجموعة تطوير وإدارة أكبر جناح دولي في المعرض.

ومن بين الشركات المشاركة في الجناح الصيني، تستعرض شركة «فوكوس تكنولوجي»، إحدى الشركات الصينية الرائدة في تقنيات الإنترنت، أحدث حلولها في التجارة الرقمية وربط المصنّعين الصينيين بالمشترين والأسواق العالمية.

وقال وو نينغلونغ، مدير أول في شركة «فوكوس تكنولوجي»: «يشكل «ويتيكس» منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المصنّعين الصينيين والجهات الحكومية والمؤسسات الخدماتية والمطورين والمشترين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا».