شرطة دبي تطوّر منظومة التحول الرقمي

ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الثاني لمجلس التحول الرقمي للذكاء الاصطناعي، بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وأعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء المجلس ومدى مواءمتها مع مؤشرات حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، إلى جانب متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق، وخطة عمل رؤساء المحاور السبعة.

فضلاً عن استعراض سجل المخاطر والخطة المالية للمجلس، ومجموعة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

كما ناقش المجلس ملخص مشاريع منظومة إسعاد وتجربة المتعاملين، والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور الداخلي والخارجي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في تحسين رحلة المتعامل، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الكفاءة والجودة في مختلف الخدمات.