«كهرباء ومياه دبي» تطوّر تصميماً رقمياً موحّداً لمحطات 132 كيلوفولت

يختصر أكثر من شهرين من مدة التنفيذ ويوفّر 5 ملايين درهم للمحطة الواحدة

طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي تصميماً رقمياً موحّداً لمحطات التحويل جهد 132 كيلوفولت، يرفع كفاءة مشاريع نقل الطاقة في الإمارة ويسرّع وتيرة تنفيذها.

ويختصر التصميم الجديد أكثر من شهرين من مدة التصميم والتنفيذ، ويخفض تكلفة المحطة الواحدة بنحو 5 ملايين درهم، إلى جانب الاستغناء عن نحو 8 آلاف قطعة إلكترونية و140 كيلومتراً من الأسلاك النحاسية في المحطة الواحدة.

وينعكس التوحيد كذلك على المساحة والبيئة، إذ يقلّص مساحة البناء بمقدار 220 متراً مربعاً، ويخفض الانبعاثات الكربونية بواقع 447.24 طناً سنوياً.

وحصلت هذه الممارسة على تصنيف ستّ نجوم ضمن «المسابقة الدولية لأفضل الممارسات»، في فئة قطاع نقل الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لتوجّه الهيئة نحو رقمنة محطات نقل الكهرباء، وضمن جهودها لتعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة في دبي ودعم أهداف الحياد الكربوني.ش