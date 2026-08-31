حلول متقدمة لتعزيز توزيع قطاع الطاقة في دبي

زار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مجمع قطاع توزيع الطاقة في الروية، واطّلع على مجموعة من المشاريع والمبادرات الريادية والمبتكرة التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في موثوقية شبكة توزيع الكهرباء في دبي وكفاءتها واستدامتها.

رافق معاليه خلال الزيارة راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، وعدد من كبار موظفي الهيئة.

واطلع معالي الطاير خلال الجولة على مجموعة من التقنيات والحلول المتقدمة، شملت منظومات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أصول الشبكة، وخدمات مختبرية معتمدة، ومنهجيات فحص تطبق للمرة الأولى عالمياً، بما يؤكد التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي وريادتها في ابتكارات الشبكة الذكية.

وأكد معالي الطاير أن استثمارات الهيئة المتواصلة في البحث والتطوير، وحرصها على ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والابتكار بين الموظفين، أثمرا عن تطوير حلول ريادية تسهم بصورة ملموسة في تعزيز مرونة شبكة الكهرباء.

وأوضح أن هذه الابتكارات تجسد نهجاً استباقياً في إدارة الأصول الحيوية، بالاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتطوير إجراءات الصيانة، ورفع الكفاءة التشغيلية الشاملة.

وشملت الجولة مركز صحة الأصول، الذي يعتمد على البيانات الفورية المتعلقة بحالة الأصول ومستويات المخاطر والصيانة لدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. ويسهم المركز في تعزيز وضوح الرؤية حول أداء الأصول، وتخطيط أعمال الصيانة وفق مستويات المخاطر، وتحديد التوقيت الأمثل لاستبدال الأصول، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان مواصلة توفير الإمدادات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والجودة.

واطلع معالي الطاير على برنامج أتمتة شبكة التوزيع في الهيئة، الذي يعزز موثوقية الشبكة من خلال استخدام تقنية اتصال لاسلكي RF-Mesh للمراقبة والتحكم عن بُعد انطلاقاً من مراكز التحكم بالتوزيع، بما يدعم الشبكة الذكية ويسهم في تعزيز اعتمادية الخدمات للمتعاملين.

كما اطلع معاليه على الوفورات المالية التي تحققها مختبرات الهيئة المعتمدة، حيث تفقد معاليه مختبر الكوابل المعتمد وفق المواصفة الدولية «ISO/IEC 17025:2017»، الذي يدعم تحليل الأسباب الجذرية للأعطال، واختبارات الجودة، وإدارة دورة حياة الكوابل الكهربائية، وتقديم خدمات فحص الكوابل للجهات الخارجية.

وحقق المختبر إيرادات ووفورات كبيرة. كما اطلع معاليه على مختبر فحص عدادات الطاقة، وهو مختبر معتمد يتولى فحص عدادات الطاقة ومحولات التيار الكهربائي، وحقق أيضاً إيرادات مهمة.

كذلك أصبحت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم تقنية الفحص بالأشعة السينية لقواطع دوائر بنوك المكثفات دون التأثير على صلاحيتها أو إتلافها، بما يساعد على اكتشاف الأضرار الداخلية مبكراً والحد من انقطاعات الخدمة.

وشملت الزيارة أيضاً وحدة التدريب المتنقلة، التي تنقل برامج التدريب على السلامة والعمليات التشغيلية مباشرة إلى فرق العمل في المواقع. ودربت الوحدة أكثر من 9.200 موظف خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.