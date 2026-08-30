«سقيا الإمارات» تفوز بجائزة «ديهاد الإنسانية 2026»

تقديراً لجهودها المتميزة في توفير حلول مستدامة للمياه وتعزيز قدرة المجتمعات حول العالم على مواجهة التحديات المرتبطة بشح المياه، تم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بجائزة ديهاد الإنسانية للاستدامة 2026.

وذلك ضمن «جوائز هيومانثروبي من ديهاد» خلال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد 2026)، الذي عُقد خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «يسعدنا فوز مؤسسة سقيا الإمارات بجائزة ديهاد الإنسانية لعام 2026 في فئة الاستدامة، تقديراً لرسالتها الإنسانية وأثرها المستدام.

وجهودها المتواصلة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات المياه في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

ويعكس هذا التكريم حجم الأثر الإيجابي الذي تحدثه المؤسسة في حياة المجتمعات المستفيدة، حيث أسهمت مشاريعها في تحسين حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة حول العالم.

ويجسد هذا الإنجاز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها الراسخ في العمل الإنساني المستدام، وتوظيف الابتكار لخدمة الإنسانية.

ونواصل العمل بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لإحداث أثر إيجابي ومستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أكثر استدامة».

وقال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات: «يمثل فوز مؤسسة سقيا الإمارات بجائزة ديهاد الإنسانية تكريماً لجهودها ومشاريعها ومبادراتها النوعية التي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه من خلال حلول مبتكرة ومستدامة».

خلال مشاركتها في «ديهاد 2026»، استعرضت «سقيا الإمارات» مبادراتها ومشاريعها الإنسانية المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم.