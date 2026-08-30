شرطة دبي تنظم ورشة «بادر واصنع فرقاً»

شهد اللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، سلسلة ورش العمل التخصصية لمبادرة «بادر واصنع فرقاً»، التي نظمتها الإدارة العامة للتميز والريادة.

ضمن برنامج «قادة وصنّاع المبادرات والمشاريع»، بهدف تعزيز ثقافة المبادرات، وتنمية قدرات الكفاءات في مجال صناعة المبادرات والمشاريع وإدارتها، وتحويل الأفكار النوعية إلى مبادرات ذات أثر مستدام.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تشجيع الموظفين على صناعة المبادرات والمشاريع.

وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس يكون لها أثر مُستدام في العمل المؤسسي والمجتمعي، وتساهم في تحقيق تطلعات ورؤى القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع.

وأضاف أن ورش مبادرة «بادر واصنع فرقاً» تأتي انسجاماً مع توجهات شرطة دبي في الاستثمار في الكفاءات، وترسيخ منهجية الابتكار والمبادرة، وتعزيز قدرة فرق العمل على الانتقال من الفكرة إلى تطبيق المبادرة، مُشيداً بمحتويات الورش التخصصية.

وتناولت الورش التخصصية عدداً من المحاور المرتبطة بصناعة المبادرات، من بينها «بناء الرؤية وقيادة الأثر»، و«صناعة الممكنات»، و«الحوكمة وإدارة المخاطر»، و«الاستدامة وريادة التميز»، إلى جانب تطبيقات وتمارين عملية أسهمت في تعزيز الجانب التطبيقي لدى المشاركين.