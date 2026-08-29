«محمد بن راشد للإسكان» تحتفي بعطاء المرأة العاملة

احتفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بيوم المرأة الإماراتية، الذي يحمل هذا العام شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، بتنظيم فعالية خاصة لموظفات المؤسسة، تقديراً لعطائهن وإسهاماتهن الفاعلة في دعم مسيرة العمل المؤسسي، وتأكيداً لمكانة المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة التنمية والإنجاز في دولة الإمارات.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي أُعدت خصيصاً للموظفات، من بينها ورشة لتزيين المرايا، إلى جانب السحوبات وتقديم الجوائز والهدايا التقديرية.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل والسعادة في بيئة العمل، والتعبير عن التقدير للجهود التي تبذلها موظفات المؤسسة في مختلف المجالات.

وأكد محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وحضور مؤثر في مختلف القطاعات.

وقال: «نفخر في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالكفاءات النسائية الإماراتية التي أثبتت حضورها الفاعل في مختلف مجالات العمل، وأسهمت بكفاءة واقتدار في تحقيق أهداف المؤسسة ودعم مسيرة التطوير والتميز.

ويأتي احتفالنا بهذه المناسبة تقديراً لعطائهن وجهودهن، وإيماناً بالدور المحوري للمرأة الإماراتية في بناء المستقبل ودعم مسيرة التنمية».

وأضاف أن المؤسسة تحرص على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تمكّن المرأة من تطوير قدراتها ومواصلة مسيرتها المهنية، وتعزز مشاركتها في مختلف المجالات والمستويات الوظيفية.

وتأتي الفعالية في إطار حرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز ثقافة التقدير في بيئة العمل، بما ينسجم مع قيم يوم المرأة الإماراتية ورسالتها.