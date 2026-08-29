«كهرباء دبي» تستعرض بمنتدى المرأة مسيرة كوادرها النسائية

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، وسلطت عضوات اللجنة النسائية في الهيئة خلال جلسات المنتدى الضوء على جهود الهيئة لدعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية.

وتطوير قدراتها وتعزيز دورها في قطاعات الاستدامة والطاقة والمياه، والارتقاء بمساهمتها الإيجابية في صنع القرار وقيادة مسارات التطوير المستقبلية، بما يواكب تطلعات الهيئة والأهداف الوطنية المنشودة.

وخلال الجلسة الحوارية «المرأة الإماراتية: قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية»، أشارت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، إلى المبادرات والفعاليات والبرامج التي تطلقها الهيئة لتعزيز التمكين القيادي والاقتصادي والمهني والاجتماعي للمرأة الإماراتية، وتحفيزها لمواصلة التميز والريادة.

وأضافت فاطمة محمد الجوكر: «يشكل يوم المرأة الإماراتية، الذي نحتفي به هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، محطة وطنية سنوية لإبراز القفزات النوعية التي تحققها الكفاءات النسائية الوطنية، ودورها الإيجابي في دفع مسيرة الازدهار».

ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1,925 موظفة يعملن في جميع إداراتها، من بينهن 844 موظفة في القطاع الهندسي والفني.

كما تتولى الإماراتيات العديد من المناصب القيادية، حيث تشغل 1,185 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

وخلال ورشة العمل تحت عنوان «المرأة والاستدامة»، قالت المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل ريادة الهيئة في مجال الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.

والبيئة المحفزة على التطور المستمر، وإيمان الإدارة العليا العميق بأهمية دور المرأة الإماراتية في دعم التنمية المستدامة، تبرز القيادات النسائية الوطنية في الهيئة بوصفهن صانعات قرار وشريكات مؤثرات في الارتقاء بالأداء المؤسسي والعمل الحكومي».

بدورها، وخلال ورشة العمل، قالت ريم المنصوري، نائب مدير التميز وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تمضي مسيرة المرأة الإماراتية من التمكين نحو مرحلة أكثر تقدماً ترتكز على تعزيز أثرها ومشاركتها الفعلية في تطوير المؤسسات وصناعة القرار والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة».