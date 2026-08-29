الليدي لييس كلارك: الشيخة لطيفة كانت امرأة قوية الشخصية

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أرفق معها شريطاً مصوراً لليدي لييس كلارك، زوجة السير تيرانس كلارك، معاون المعتمد السياسي في دبي خلال الفترة 1965 - 1968 استحضرت فيه ذكرياتها عن المغفور لها الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، رحمها الله، حرم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

واستعرضت في بدايته هدية تلقتها من الشيخة لطيفة عبارة عن قلادة، مؤكدة أنها تعني لها الكثير، وأنها سعيدة للاحتفاظ بها طيلة هذه الفترة.

وتحدثت خلاله عن الشيخة لطيفة قائلة: «كانت الشيخة لطيفة امرأة قوية الشخصية، كانت الزوجة الوحيدة للشيخ راشد، كان هناك في دبي من يحتاج إلى الدعم، وكانت الشيخة لطيفة دائماً حاضرة في رعايتهم ومساندتهم، ومساعدتهم في توفير الطعام والسكن وغير ذلك».

وأضافت: «كنت أزور الشيخة لطيفة في الأعياد لأهنئها وأقول لها عيد مبارك، وحين ولدت سونيا في فترة عيد الميلاد، كنت أول امرأة تلد في المستشفى، قبل ذلك كانت النساء، على ما أذكر، يسافرن إلى البحرين للولادة، فأخبرت الشيخة لطيفة عن طفلتنا التي ولدت في عيد الميلاد، فقالت لي ما معناه:

أنتم تجعلون من الأمر شيئاً كبيراً، نساؤنا يذهبن إلى الصحراء، يلدن، ثم سرعان ما يواصلن حياتهن كالمعتاد، عندما وصلنا إلى دبي، كان كل شيء جديداً ومثيراً بالنسبة لي، لم أكن قد زرت الوطن العربي من قبل.

ولذلك كانت التجربة كلها جديدة علي، وأنا بطبيعتي أحب التعرف إلى أشخاص جدد، واكتشاف بلدان وأماكن جديدة، وكانت دبي آنذاك صغيرة، وكان الجميع يعرف بعضهم بعضاً، كانت فترة جميلة جداً من حياتنا».