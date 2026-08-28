قيادات نسائية في «كهرباء دبي»: محطة سنوية ملهمة تحفزنا على مواصلة العطاء

أكدت قيادات نسائية في «كهرباء دبي» أن يوم المرأة الإماراتية يشكل محطة سنوية ملهمة، تحفزهن على مواصلة العطاء والإنجاز والعمل الجاد، ومواكبة التحولات المتسارعة وتحويلها إلى فرص للنمو، بما يلبي تطلعات الهيئة وطموحات دبي في مختلف المجالات.

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يؤكد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام (بنظهر الأقوى والأفضل)، عمق المشاركة البنّاءة للمرأة الإماراتية في مسيرة ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإيمان القيادة الرشيدة الراسخ بقدرة ابنة الإمارات على تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة ومؤثرة، وأبهى صور تكريم القيادة للأثر الإيجابي والنوعي والمستدام الذي تحدثه المرأة في مختلف مجالات العمل المؤسسي والقطاعات الحيوية».

من جانبها، قالت ليلى الأشرم، المراقب المالي في هيئة كهرباء ومياه دبي: يعكس يوم المرأة الإماراتية المكانة التي وصلت إليها ابنة الإمارات كشريك فاعل في مسيرة التنمية، وما تحظى به من ثقة ودعم مكّناها من إثبات كفاءتها في مختلف المجالات التخصصية والقيادية.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، أسهمت بيئة العمل الداعمة في تعزيز حضور المرأة الإماراتية في مجالات تتطلب أعلى مستويات الدقة والمسؤولية والكفاءة، ومن بينها المجالات المالية والرقابية، حيث تؤدي دوراً محورياً في دعم الحوكمة الرشيدة، وكفاءة إدارة الموارد».

وقالت مريم المطيوعي، نائب الرئيس - الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نواصل ترسيخ بيئة عمل محفزة ومرنة، تدعم المرأة وتمكّنها من التميز والارتقاء بمساهمتها الإيجابية في صنع القرار وقيادة مسارات التطوير المستقبلية».

بدورها قالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي، في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل) بنجاح المرأة الإماراتية وتفوقها في شتى المجالات، ومساهمتها الإيجابية في بناء المستقبل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى خطى القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية، نحظى في هيئة كهرباء ومياه دبي ببيئة داعمة تشجع مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، وترسخ حضورها في شتى المجالات».

دعم

وقالت الدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس - مركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تدعم الهيئة المسيرة المهنية والقيادية للكفاءات النسائية الإماراتية، من خلال برامج ومبادرات ترتكز على الابتكار والاستشراف، وتعزز جاهزية المرأة الإماراتية لمتطلبات المستقبل والتعامل مع تحدياته بكفاءة واقتدار.

وقد أثمر نهج التمكين في الهيئة وتوفير أحدث التقنيات ومقومات الدعم تسجيل قياداتها النسائية الإماراتية أرفع درجات التميز، ومواصلة إثبات جدارتهن وقدرتهن على المساهمة الحقيقية في سوق العمل ومواقع صنع القرار في قطاعي الطاقة والمياه، بوصفهن القلب النابض للابتكار والإبداع، وشريكاً محورياً في صياغة مستقبل الوطن، ورسم معالم نهضته الشاملة».

وقالت المهندسة هيفاء بوسمرة، خبير - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تتبوأ المرأة الإماراتية مناصب قيادية رفيعة في الهيئة، بفضل التزام الإدارة العليا المستمر بدعم المرأة.

وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة في صناعة المستقبل، وتوفير البرامج والمبادرات التي تضمن تزويدها بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل والاستفادة من الفرص الواعدة».

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «ندعم جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير قدرات المرأة الإماراتية وتحقيق طموحاتها، وترسيخ مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها.

ونوفر الفرص وسبل الدعم والتطوير والتدريب التي من شأنها صقل مهاراتها وقدراتها المهنية والفنية إلى جانب تعزيز دورها الأسري وجاهزيتها للمستقبل.

لتكون شريكاً فاعلاً في صناعة الحاضر وبناء المستقبل وإحداث تأثير إيجابي مستدام. وفي عام الأسرة، نولي أهمية بالغة لمساعدة الموظفات على تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية وأداء أدوارهن المختلفة كقياديات وموظفات وأمهات، بما يسهم في ترسيخ التماسك الأسري والازدهار المجتمعي».

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «تدعم الهيئة تطوير المهارات القيادية للمرأة الإماراتية، وتعزيز مساهمتها في العمل الميداني الفني، وخاصة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، وصقل قدرتها على اتخاذ القرارات بكفاءة، وإدارة فرق العمل بمرونة، وتحفيزها على مواصلة اكتساب مهارات جديدة تواكب تطورات العمل الحكومي، وتساعدها على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستقبلية».