شرطة دبي: يوم المرأة محطة وطنية للاعتزاز بالإنجازات

شهد اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، احتفاء شرطة دبي بيوم المرأة الإماراتية، والذي نظمه المجلس النسائي في شرطة دبي، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، بحضور اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة.

واللواء بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من كبار الضباط والعناصر النسائية.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أكد اللواء حارب الشامسي أن هذا اليوم يمثل محطة وطنية مهمة للاعتزاز بإنجازات المرأة في مختلف الميادين، مشيراً إلى أن ابنة الإمارات أثبتت جدارتها كشريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية، وركيزة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار، من خلال حضورها المُشرف في العمل الشرطي بمختلف تخصصاته.

وأضاف أن دعم المرأة وتمكينها نهج استراتيجي راسخ في شرطة دبي، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار في طاقاتها هو استثمار في مستقبل الوطن وأمنه وازدهاره.

وتخلل الحفل، الذي أُقيم في نادي ضباط شرطة دبي، تكريم اللواء حارب الشامسي، للعقيد عبدالله البلوشي، مدير إدارة شؤون الموظفين بالإدارة العامة للموارد البشرية، بدرع عن دعمه للعنصر النسائي في شرطة دبي، إلى جانب تكريم عضوات المجلس النسائي المتميزات، والفرق النسائية الرياضية، وعدد من الموظفات المتميزات.

كما كرم 14 موظفة من خريجات برنامج مبادرة «صانعات القرار» التدريبي، وهو برنامج نظمه المجلس النسائي بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ويهدف إلى تأهيل وتمكين الموظفات لتولي مهام قيادية، وبناء قدراتهن في صنع القرار.

وخلال الحفل، ألقت المقدم خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، كلمة افتتاح فعاليات الحفل، وقالت فيها:

«في هذا اليوم، أرفع أسمى آيات التهاني إلى «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى كل امرأة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وعلى تخصيص يوم خاص ومميز للاحتفال بالمرأة، وتستمر فعالياته لمدة شهر كامل، تقديراً للإنجازات التي حققتها المرأة، واحتفاءً بدورها المتنامي في مسيرة التنمية الوطنية».

كما وتطرقت المقدم السعدي إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز وتمكين المرأة على مدار السنوات، خاصة في المجال التعليمي، إلى أن وصلت إلى القيام بدور ريادي في مختلف المجالات، ورفع نسبة تمثيلها إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي.