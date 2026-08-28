الأحد.. «طرق دبي» تفتتح مسارين جديدين على شارع الإمارات

ويأتي هذا التحسين ضمن جهوده الهيئة الرامية إلى تعزيز شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال توفير حلول مرورية طويلة الأمد، تسهم في انسيابية التنقّل بين إمارة دبي والإمارات الشمالية.
وتوفير منظومة تنقّل آمنة ومستدامة، تواكب الزيادة المستمرة في التنقّل اليومي بين إمارتي الشارقة ودبي، وتلبّي احتياجات النمو المستقبلي.
ورفع كفاءة الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 25 % خلال ساعات الذروة، مما يسهم في توفير تجربة تنقّل أكثر كفاءة وسلاسة لمستخدمي الطريق.
حيث يخدم الشارع أكثر من (240.000) مركبة يومياً في الاتجاهين، كما يربط إمارة دبي بعدد من الطرق الرئيسة والمناطق السكنية والصناعية واللوجستية، مما يجعله شرياناً حيوياً يدعم حركة التنقّل والنشاط الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة.
وتنفيذ حلول مرورية في عدد من المواقع على امتداد الطريق، وتطوير المداخل والمخارج، إلى جانب الربط مع شارع العمردي والمناطق التطويرية المحيطة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مكانة دبي الرائدة في التنقّل السهل والمستدام.