الأحد.. «طرق دبي» تفتتح مسارين جديدين على شارع الإمارات

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي الأحد المقبل توسعة شارع الإمارات، وذلك من خلال إضافة مسارين جديدين بطول 5 كم للمرور القادم من إمارة الشارقة وحتى مخرج منطقة وادي العمردي.

ويأتي هذا التحسين ضمن جهوده الهيئة الرامية إلى تعزيز شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال توفير حلول مرورية طويلة الأمد، تسهم في انسيابية التنقّل بين إمارة دبي والإمارات الشمالية.

ويعكس هذا المشروع رؤية الهيئة الاستراتيجية لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة، وفق خطط استباقية تستند إلى الدراسات المرورية ومواكبة النمو السكاني والعمراني، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق.

وتوفير منظومة تنقّل آمنة ومستدامة، تواكب الزيادة المستمرة في التنقّل اليومي بين إمارتي الشارقة ودبي، وتلبّي احتياجات النمو المستقبلي.

وشملت الحلول المرورية على شارع الإمارات رفع عدد المسارات من 6 إلى 8 مسارات، لرفع الطاقة الاستيعابية للشارع من 12.000 إلى 16.000 مركبة في الساعة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق.

ورفع كفاءة الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 25 % خلال ساعات الذروة، مما يسهم في توفير تجربة تنقّل أكثر كفاءة وسلاسة لمستخدمي الطريق.

ويُعدّ شارع الإمارات أحد أهم المحاور المرورية الاستراتيجية في دولة الإمارات، إذ يربط إمارة دبي بالإمارات الشمالية، ويستوعب حركة مرورية كثيفة للمركبات الخاصة والشاحنات.

حيث يخدم الشارع أكثر من (240.000) مركبة يومياً في الاتجاهين، كما يربط إمارة دبي بعدد من الطرق الرئيسة والمناطق السكنية والصناعية واللوجستية، مما يجعله شرياناً حيوياً يدعم حركة التنقّل والنشاط الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة.

وشهد شارع الإمارات خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشاريع والتحسينات المرورية، شملت افتتاح مدخل جديد لمنطقة العوير الأولى وربطه بالشارع.

وتنفيذ حلول مرورية في عدد من المواقع على امتداد الطريق، وتطوير المداخل والمخارج، إلى جانب الربط مع شارع العمردي والمناطق التطويرية المحيطة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مكانة دبي الرائدة في التنقّل السهل والمستدام.