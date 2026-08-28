50 % من المناصب القيادية في «بيت الخير» من النساء

احتفلت جمعية «بيت الخير» بيوم المرأة الإماراتية، مؤكدة دور المرأة في مسيرة العمل الخيري والإنساني، وحضورها الفاعل في مختلف مجالات العمل بالجمعية، حيث تشكل النساء 33.5% من إجمالي العاملين.

فيما يشغلن 50% من المناصب القيادية، بما يعكس حضورهن في مواقع المسؤولية وصناعة القرار، وإسهامهن في تطوير المشاريع والمبادرات المجتمعية.

وأكدت حليمة الظنحاني، مساعد المدير العام لشؤون البحث والأفرع في الجمعية، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يجسد تقدير «بيت الخير» لعطاء المرأة وإسهاماتها، ويعكس حرص الجمعية على تعزيز حضورها وتمكينها في العمل الخيري والإنساني.

وقالت: «نفخر في بيت الخير بما تقدمه المرأة من نموذج متميز في الكفاءة والعطاء، وبحضورها الفاعل في مواقع المسؤولية وصناعة القرار، وإسهامها في تطوير المشاريع والمبادرات وتحقيق أثر ملموس في خدمة المجتمع».

وأضافت أن الجمعية تواصل دعم الكفاءات النسائية من خلال التدريب والتطوير وإتاحة فرص النمو والقيادة، بما يعزز الاستفادة من قدراتها وخبراتها، ويرتقي بجودة العمل الخيري واستدامة أثره.

وأشارت إلى أن حضور المرأة في «بيت الخير» لا يقتصر على المشاركة في العمل، بل يمتد إلى مواقع التأثير والقيادة، بما يعكس الثقة بكفاءتها وقدرتها على الإسهام في تطوير العمل المؤسسي وخدمة المجتمع.