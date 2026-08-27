«ويتيكس 2026» يخصص منصة لاستعراض أحدث ابتكارات المياه

يخصص معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026» منصة متخصصة لقطاع المياه تجمع نخبة من المؤسسات والشركات العالمية والخبراء والمتخصصين لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الذكية، إضافة إلى مناقشة أحدث التوجهات والتحولات التي يشهدها القطاع وسبل تعزيز كفاءته واستدامته.

وستوفر «منصة المياه»، في قاعة الشيخ سعيد 3، مساحة مهنية لتبادل الخبرات والرؤى واستشراف مستقبل إدارة الموارد المائية، والتعريف بحلول متقدمة تدعم بناء أنظمة مياه أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل، وتُعقد الدورة الـ 28 من المعرض خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس: «يُعد الأمن المائي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي.

وفي ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع الحضري والتغير المناخي، تبرز الحاجة إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة التي تعزز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتسهم في ضمان استدامة واعتمادية إمدادات المياه.

وتوفر منصة المياه في معرض ويتيكس مساحة تخصصية تجمع مجموعة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تدعم مستقبل أكثر استدامة ومرونة للموارد المائية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص».

وأضاف معالي الطاير: «على مدى 28 عاماً، رسخ معرض ويتيكس مكانته منصة عالمية رائدة تجمع صناع القرار والمستثمرين والمطورين ومراكز البحوث ومزودي التكنولوجيا تحت سقف واحد، لتعزيز الحوار وبناء الشراكات وتحفيز الاستثمارات في مختلف قطاعات الاستدامة.

ويؤكد تخصيص منصة مستقلة للمياه الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع ودوره المحوري في تحقيق الأمن المائي ودعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030».

وتتيح منصة المياه للمؤسسات والشركات المتخصصة فرصة استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها وخدماتها أمام آلاف الزوار من زوار المعرض من المتخصصين وصناع القرار والمستثمرين، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وعقد الشراكات وتطوير الحلول التي تلبي متطلبات قطاع المياه الحالية والمستقبلية.

ويستضيف برنامج المعرض ندوات المياه على مدار أيامه الـ3، يومياً من الساعة 11:00 صباحاً حتى 2:50 مساءً في قاعة الشيخ سعيد 3، حيث يناقش نخبة من الخبراء والمتخصصين أحدث الاتجاهات والتقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير قطاع المياه وتعزيز استدامته وكفاءته التشغيلية.