«إسلامية دبي» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع شرطة دبي مبادرة «مكانة المرأة في المجتمع وأهميتها في الإسلام»، التي تقدمها منى طارش العليلي غداً الساعة 10:30 صباحاً، بمراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في ند الشبا 4، وذلك احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، وتقديراً لدورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع وإسهاماتها الممتدة في مسيرة التنمية والعطاء.

وتنطلق المبادرة من المكانة الرفيعة التي أولاها الإسلام للمرأة، وما أرساه من مبادئ وقيم تحفظ حقوقها وتصون كرامتها وتعزز حضورها ودورها في المجتمع.