شرطة دبي تكرم أبناء الموظفين المتفوقين

نظّمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي مبادرة مجتمعية تحت شعار «مبروك التفوق»، لتكريم أبناء الموظفين المتفوقين من طلبة الثانوية العامة، وذلك تقديراً لتميّزهم، وتحفيزاً لهم على تحقيق المزيد من النجاحات الأكاديمية.

وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه لشؤون الطوارئ العميد هشام السويدي، والعميد أيوب عبد الله، مدير إدارة العمليات الميدانية، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات، وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط والطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم.

وأكد العميد عبيد الكتبي، أن أسرة الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، تحرص على مد جسور التواصل ومشاركة موظفيها وأبنائهم فرحتهم في كافة المناسبات، خصوصاً فرحتهم بتفوق أبنائهم واحتفالهم بهذه الإنجازات المتميزة.

والتي جاءت ثمرة الجهود التي يبذلها الآباء والأمهات والدعم الذي تقدمه شرطة دبي لكافة منتسبيها من أجل إسعادهم، حاثاً الطلبة على مواصلة التعليم للحصول على أعلى الدرجات العلمية، والمساهمة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية والنهضة الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن دعم ورعاية الطلبة المتفوقين يعززان ثقافة التميّز والريادة، ويجسّدان التزام شرطة دبي بتشجيع الكفاءات الواعدة التي ستقود مسيرة التنمية والتطور في الدولة.

وأعرب عن فخره بإنجازات أبناء الموظفين في الإدارة العامة.