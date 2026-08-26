«خبز السبيل 2».. وقف ذكي يوفر وجبات يومية لـ14 ألف عامل في دبي

استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ممثلةً بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، جهاز «خبز السبيل 2» خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، في إطار جهودها لتوظيف الابتكار في تطوير حلول وقفية مستدامة تخدم المجتمع وتعزز الأثر الإنساني للوقف.

وأفاد المركز في تصريح لـ«البيان» بأن المبادرة وفرت خلال النصف الأول من العام 53,167 وجبة غذائية، استفاد منها 14 ألف عامل في دبي، من خلال أجهزة ذكية لتوزيع الوجبات، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين جودة حياة الفئة العمالية.

وتستهدف مبادرة «خبز السبيل» في المرحلة الثانية توفير وجبات غذائية يومية للعمال في الأحياء ومناطق العمل، بما يدعم صحتهم وقدرتهم على مواصلة يومهم بكفاءة، من خلال نموذج وقفي يربط العطاء باحتياج يومي ملموس.

وتوزعت الوجبات والمساهمات الغذائية المقدمة بين 22,382 حصة خبز، و30,785 وجبة طعام، فيما سجلت المبادرة نسبة إعادة استخدام بلغت 37.77%، بما يعكس استمرار استفادة المستهدفين من الخدمة، وشكلت الإناث 5% من إجمالي المستفيدين، بواقع 669 مستفيدة.

وقالت زينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة إن مبادرة «خبز السبيل 2» تمثل نموذجاً عملياً للوقف الذي يستجيب للاحتياجات اليومية للمجتمع، ويحوّل قيمة العطاء إلى أثر مستدام وملموس، مشيرةً إلى أن استعراض الجهاز في «ديهاد» يعكس توجه المؤسسة نحو توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير المبادرات الوقفية وتوسيع نطاق أثرها.

وأضافت أن المبادرة تجمع بين البعد الإنساني والاستدامة والابتكار، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمة واستمراريتها، مؤكدةً أن التوسع في المرحلة المقبلة سيسهم في الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين وتعزيز الأثر المجتمعي للمبادرة.

وبحسب بيانات الأثر المجتمعي للمبادرة، تعد الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً الأكثر استخداماً لأجهزة «خبز السبيل 2»، فيما تعكس مؤشرات الاستخدام استمرار الإقبال على الخدمة والاستفادة منها.

وتعمل أجهزة المبادرة لتوزيع الوجبات في 5 مناطق رئيسة في دبي، اختيرت بالقرب من المساجد والمناطق التي تشهد كثافة عمالية، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من العمال بصورة يومية ومنتظمة.

إضافة إلى 10 أجهزة ذكية أخرى تم توزيعها في المرحلة الأولى من المبادرة في أسواق، لتوفير الخبز الطازج بأنواعه، بما يوسع نطاق الاستفادة من المبادرة ويعزز استمرارية توفير المنتجات الغذائية للمستفيدين.

وتتجه «خبز السبيل 2» خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق انتشارها وزيادة عدد الأجهزة والمناطق المستفيدة، من خلال إضافة أجهزة جديدة متعددة الوجبات، وزيادة عدد الأجهزة في الأحياء العمالية واستهداف المناطق ذات الكثافة العمالية العالية، إلى جانب تعزيز الشراكات اللازمة للتشغيل والصيانة والتعبئة اليومية، بما يدعم استمرارية الخدمة واستدامتها.