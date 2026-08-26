«دبي الإسلامي» يدعم مبادرة «الحقيبة المدرسية» بـ300 ألف درهم

قدّم دبي الإسلامي مبلغ 300 ألف درهم من أموال الزكاة للمساهمة في مبادرة «الحقيبة المدرسية» التي تنفذها «بيت الخير» دعماً للأسر المستحقة المسجلة لديها ومساندتها في توفير احتياجات أبنائها مع بداية العام الدراسي الجديد.

واستفادت من المبادرة 143 أسرة مستحقة، وتراوحت قيمة المساعدات المقدمة لكل أسرة ما بين 1000 و5000 درهم وفقاً لعدد الأبناء الملتحقين بالمدارس، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساعدتها على تلبية احتياجات أبنائها الدراسية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة المجتمعية بين دبي الإسلامي وجمعية بيت الخير، وحرص البنك على دعم الأسر المستحقة من خلال أموال الزكاة، بما يسهم في تلبية احتياجاتها ومساندتها في مختلف المواسم والمناسبات التي تتطلب دعماً إضافياً.

وأعربت «بيت الخير» عن خالص شكرها وتقديرها لدبي الإسلامي على دعمه للمبادرة وتخصيصه 300 ألف درهم من أموال الزكاة لصالح الأسر المسجلة لدى الجمعية، مشيرة إلى أن هذا الدعم يجسد حرص البنك على ترسيخ قيم التكافل والعطاء ومواصلة إسهاماته في دعم الأسر المستحقة وتعزيز مسيرة العمل الخيري والإنساني.