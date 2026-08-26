أحمد بن سعيد: معاني الرحمة والتسامح والعطاء تتجدد مع ذكرى المولد النبوي

هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الأمة الإسلامية والقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحلّ ذكرى المولد النبوي الشريف، فتتجدد معها معاني الرحمة، والتسامح، والعطاء، التي أرساها نبيّنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لتبقى نبراساً تهتدي به الأمم في بناء الإنسان وإعلاء قيم الخير. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات، وقيادتها، وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات».