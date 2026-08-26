منصور بن محمد: نبينا علّم الدنيا أن حسن الخلق أعظم ما يتركه الإنسان من أثر

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - علّم الدنيا أن أعظم ما يتركه الإنسان من أثر هو حسن الخلق، وأن الرحمة والتسامح والعدل من أسمى القيم التي ترتقي بها النفوس وتسمو بها الإنسانية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ذكرى مولد الرحمة المهداة، صاحب الخُلُق العظيم، نحتفي بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير البشر، الذي علّم الدنيا أن أعظم ما يتركه الإنسان من أثر هو حسن الخلق، وأن الرحمة والتسامح والعدل من أسمى القيم التي ترتقي بها النفوس وتسمو بها الإنسانية... ونسأل الله أن يوفقنا للسير على نهج النبي الأكرم».