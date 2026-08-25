مكتوم بن محمد: قيم النبي الإنسانية نبراس خالد للبشرية

هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشعوب العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً أن القيم الإنسانية الكريمة التي رسّخها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة غدت نبراساً خالداً للبشرية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ذكرى مولد خير البشر، نحتفي بالقيم الإنسانية الكريمة التي رسّخها في أمتنا، وأصبحت نبراساً خالداً للبشرية، ونستذكر قيم الرحمة والكرم والخير والإحسان التي نستقيها من سيرته العطرة، ونهنّئ الشعوب العربية والإسلامية بهذه الذكرى سائلين الله أن يجعلها مناسبةً تتجلى فيها مبادئ السلام والخير في العالم أجمع».