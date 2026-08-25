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أحمد بن محمد: أكثر من 14 قرناً مرّت وما زال هدي النبي قبس نور وهدى للناس

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البيان

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، للأمة الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً الله أن يجمع الأمة دائماً على الخير والسلام والاستقرار

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «أكثر من أربعة عشر قرناً مرّت، وما زال اسم محمد صلى الله عليه وسلم يسكن القلوب، وما زالت سيرته وقيمه حاضرةً في النفوس، وما زال هديه قبسَ نورٍ وهدى للناس أجمعين… نبارك لكم ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجمع أمتنا دائماً على الخير والسلام والاستقرار».