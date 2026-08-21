محمد بن راشد يتكفل بعلاج طفلة مصابة بضمور العضلات الشوكي

في مكرمة إنسانية سامية تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبوالسعود، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي.

وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي.

وتقدمت والدة الطفلة كاتيا ببالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على اللفتة الإنسانية الكريمة والوقوف إلى جانب ابنتها ومنحها أملاً بفرصة جديدة للحياة.

فخر

وثمّنت والدة كاتيا أبوالسعود المكرمة السامية، مؤكدة: «اليوم نعلنها بكل امتنان وفخر: كاتيا أصبحت تحت مظلة الأمل». كما وجهت الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في دعم حالة ابنتها، سواء من خلال نشر قصتها أو الدعاء لها أو التبرع والمساهمة في إيصال صوتها، وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي.

مرض

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي في العمود الفقري، هو مرض وراثي تسببه طفرة في جين الخلايا العصبية الحركية (SMN1) ويصيب المرض الأطفال في مرحلة مبكرة من حياتهم، ويسبب لهم مشكلات في رفع وتحريك الرأس، والبلع، والتنفس، فضلاً عن صعوبات في أداء وظائف الجسم الأساسية للحياة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2025 قد تكفل بعلاج الطفلة السورية يقين إبراهيم كناكر، كما تكفل سموه في العام 2021 بتوفير علاج الطفلة العراقية لافين إبراهيم جبار.

والدة الطفلة:

شكراً محمد بن راشد.. كاتيا تقترب من حلمها بالعلاج والشفاء

نعلنها بكل امتنان وفخر: كاتيا أصبحت تحت مظلة الأمل